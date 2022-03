Fans over verkoop Vitesse: ‘Stel dat we daarna twee stappen terug moeten doen, is dat dan zo erg?’

Vitesse gaat in de verkoop: Russische eigenaar Valeri Oyf stapt op in Arnhem

Vitesse gaat in de verkoop. De Russische oligarch Valeri Oyf stapt onder druk van de oorlog in Oekraïne per direct op in Arnhem. De eigenaar volgt het spoor van Roman Abramovitsj, die spoorslags is vertrokken bij de Engelse topclub Chelsea.

11 maart