Faunabescherming: ‘Stop met afschieten edelherten en zwijnen om wolf te beschermen’

column Rob Berends De dood van GW1490m is de kroniek van een aangekon­dig­de dood

16 oktober Het was alsof een groot vaderlander was heengegaan, zo massaal waren de rouwklanken die opstegen uit natuurminnend Nederland nadat de provincie Gelderland het slechte nieuws bekend had gemaakt. GW1490m was geen natuurlijke dood gestorven, hij was vermoord. Bruut vermoord. In Stroe.