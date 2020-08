FDF eist excuses politici, LTO smeekt Schouten voor de laatste keer voermaatregel te schrappen

In de brief wijst de organisatie nadrukkelijk op de droge zomer. Het weidegras dat de komende tijd voor eiwitten in het diervoer moet gaan zorgen, is op veel plekken verdroogd. Normaal gesproken kunnen melkveehouders dat uitstekend opvangen via het krachtvoer, zegt LTO. ‘Maar die optie is er straks niet meer.’



De boeren willen opnieuw in overleg met de minister over het terugbrengen van eiwitten in het voer, maar alleen als de huidige maatregel van tafel gaat. Schouten wil alle boeren vier maanden lang verplichten het eiwit in het voer voor alle dieren terug te brengen.



De boeren zelf willen maatwerk leveren per dier om op die manier minder eiwitten te voeren aan de dieren. Maatwerk is echter minder goed te registreren, waardoor de stikstofwinst op papier lastig te meten is. Een plan van de boeren is eerder dan ook door de minister afgewezen.