Feelgood: omdat al die ellende die we móeten verslaan ook tegengif nodig heeft

Daar staan verhalen die u als lezer een goed gevoel geven , die inspireren, die gevoelens als ‘ontroering’, ‘trots’, ‘blijheid’ en ‘tevredenheid’ oproepen. Een pagina waar de ‘leuke’ verhalen in één oogopslag te vinden zijn en niet ondersneeuwen door andere verhalen. Waarom? Het gekke is, ellendeverhalen worden juist erg goed gelezen. Omdat mensen een natuurlijke behoefte hebben om te weten of er gevaar dreigt. Tegelijkertijd schrijven lezers ons geregeld dat ze wel heel veel ‘negatief nieuws’ over zich uitgestort krijgen in de krant en op onze site. Dat ze nieuwsmoe worden, omdat het hun zorgen over waar het met de wereld heengaat alleen maar laat toenemen.

Niet per definitie negatief

Vooropgesteld, dat nieuws kunnen we simpelweg niet negeren. Er is nu eenmaal een oorlog gaande. De prijzen van eerste levensbehoeften als voedsel en energie rijzen de pan uit. En bovenal is in de maatschappij sprake van polarisatie en van individualisering, waardoor de kloof tussen generaties, bevolkingsgroepen en alle (politieke) gezindten overduidelijk zichtbaar wordt. Er gebeuren ongelukken, criminaliteit bestaat en mensen gaan dood. Belangrijk om te signaleren en te duiden. Net als dat wij als redactie ook een taak hebben om kritisch de macht en maatschappelijke ontwikkelingen te volgen. Kritisch zijn betekent overigens niet per definitie negatief zijn.

De behoefte aan ‘tegengif’ lijkt te groeien

Maar tussen al die ernstige onderwerpen door, lijkt de behoefte aan ‘tegengif’ alleen maar te groeien. Dat tegengif is samen te vatten in één woord: hoop. Er gaan heel veel dingen wél goed, er zijn veel mensen in de samenleving bezig om anderen te helpen of te werken aan een oplossing voor grote problemen. Daar moeten we in onze totale verslaggeving en in de keuzes die we in de krant en op de site maken echt scherp oog voor houden.



En er gebeuren daarnaast ook alledaagse dingen waar u als lezer even over kan grinniken, een goed gevoel bij krijgt of waar uw hart van verwarmd wordt. De nodige verlichting in donkere tijden. Neem eens een kijkje op dg.nl/feelgood en zie of u er betere zin van krijgt.