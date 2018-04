Fotoserie: Feest rond het paasvuur

Dancetour terug op Markt Arnhem: proef geslaagd

1 april ARNHEM - Organisator BOD Events is blij dat het gratis dancefestival Dancetour is teruggekeerd naar de Markt in Arnhem. ,,Bij slecht weer ga je daar gemakkelijker heen dan over de brug naar Stadsblokken’’, zegt Magchiel Koekkoek van BOD.