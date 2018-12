Felicitatie ernstig zieke Cornielje emotioneert opvolger Berends

Met een grote glimlach op zijn gezicht komt John Berends (62) zijn werkkamer in het Apeldoornse stadhuis binnenlopen. Iets te laat voor de afspraak. Maar dat mag, op deze dag waarop-ie volledig geleefd is. Even voor het middaguur werd duidelijk dat Provinciale Staten van Gelderland in hem de ideale opvolger van Clemens Cornielje als commissaris van de Koning zien. Sindsdien heeft de huidige burgemeester van Apeldoorn alle appjes, mailtjes, en tweets van collega's, vrienden, en burgers niet eens meer kunnen lezen. Nu, aan het eind van de middag, komt hij van huis, in Uddel, op de Veluwe. Een delegatie van het Arnhemse provinciehuis was hem daar persoonlijk bloemen en felicitaties komen brengen, nadat ze dat eerder op de dag al telefonisch hadden gedaan.



,,Bijzonder, echt heel bijzonder”, zegt Berends als hij de ruimte binnen stapt. ,,Er is heel wat over me heen gekomen vandaag. Dit is wel een rollercoaster.” 's Ochtends was hij nota bene op het provinciehuis, voor een overleg over een heel ander onderwerp. ,,Toen kreeg ik te horen dat de Staten later die ochtend in het geheim bij elkaar zouden komen. Ik voelde me meteen wat zenuwachtig worden. Maar het voelde ook bijna ongepast dat ik daar was. Puur toeval natuurlijk, maar er werd wel over mij gesproken. Toen dacht ik: snel wegwezen hier.”