Felle lichtbol en harde knal boven Oost-Nederland: vermoedelijk meteoor door dampkring

In Oost-Nederland zijn vrijdagavond rond kwart voor tien veel mensen opgeschrokken door een harde knal. Op Twitter vragen veel mensen, ook uit de regio, zich af wat het geweest kan zijn. Toen kwamen er ook nog berichten over een felle lichtbal.

De officiële instanties konden aanvankelijk geen duidelijkheid verschaffen. Het meest aannemelijk is echter dat het een meteoor was; een stuk ruimtegruis dat verbrandt in de dampkring.

Halverwege de avond kwam een reeks tweets op gang van mensen uit Zwolle, Dalfsen en Ommen, maar ook uit Almelo, Oldenzaal en Harbrinkhoek die de knal gehoord hebben. Later kwamen er ook berichten van verder weg, tot in Drenthe en Friesland, waar vooral werd gemeld dat er een lichtflits voorbij schoot. Het zou kunnen gaan om een meteoor, zo werd gesuggereerd.

Bij de Veiligheidsregio IJsselland waren rond tien uur nog geen meldingen binnen. Ook bij de politie hadden zich nog geen mensen gemeld. ,,Het is geen knal van een plofkraak of zoiets geweest. Het is niet een zaak waar wij mee bezig zijn”, zegt Anne Coenen namens de politie IJsselland.

Verschijnselen

Volgens Annemarie Hoogendoorn, woordvoerder van het KNMI, heeft het de verschijnselen van een meteoor die door de dampkring kwam en daarbij is verbrand. ,,Dat veroorzaakt een lichtbal. Doordat de lucht uitzet kan dat een knal veroorzaken’’, aldus Hoogendoorn, ,,net als bij onweer.’’

Op de weersatellieten is het niet gesignaleerd, maar de satellieten draaien om de wereld en waren mogelijk op dat moment juist niet hier, veronderstelt ze. ,,Zeker weten we het niet, maar de meldingen van een lichtbol en een knal zijn typisch voor een meteoor.

Geluidsbarrière?

In reacties op internet werd ook geopperd dat een vliegtuig door de geluidsbarrière zou zijn gegaan. Woordvoerder Sander Kuypers van Defensie daarover: ,,Ik heb even navraag gedaan, maar wij vliegen vanavond niet, dus het is geen vliegtuig van ons dat door de geluidsbarrière is gegaan. En zover nu bekend is er ook geen snelle reactie nodig geweest om iets te onderscheppen”.

De landelijke Werkgroep Meteoren kreeg in hoog tempo zo’n 150 meldingen binnen, uit het hele land, zegt Joost Hartman. Of het een meteoriet is? ,,Zou best kunnen. Wij weten op dit moment nog niet veel.’’