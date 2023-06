Festivals maken zich op voor tropisch weekend met extra maatregelen, organisator Drift: ‘Maak gebruik van de schaduw’

Dit weekend is het weer feest op verschillende plaatsen in de regio, waaronder op het Nyma-terrein in Nijmegen: 10.000 bezoekers staan daar zaterdag op het Drift Festival. Vanwege de verwachte hitte neemt de organisatie maatregelen, zoals extra watertappunten.

„De voorbereiding gaat hartstikke goed, we lopen op schema”, zegt creatief directeur Mauke Rodermond van het elektronische festival. „Maar natuurlijk zijn er wel extra dingen waar we rekening mee moeten gaan houden.”

Hij doelt daarmee op de verwachte temperaturen zaterdag: 30 graden en veel zon. „Supermooi weer voor een festival, al komt er wel een duidelijke verantwoordelijkheid voor ons bij kijken. We blijven in gesprek met onze veiligheidsexpert. Die geeft ons advies over hoe we moeten omgaan met extreme weersomstandigheden.”

Smeer je in, drink genoeg en neem pauze

Maatregelen die worden genomen zijn meer watertappunten, voldoende locaties waar zonnebrand te verkrijgen is en extra schaduwplekken. Zo worden er op meerdere plekken op het terrein en bij de ingang grote parasols neergezet.

„Verder hebben we drie binnenpodia waar je naartoe kunt en is er veel schaduw te vinden”, stelt Rodermond. „We raden je als bezoeker écht aan om van die plekken gebruik te maken, gehydrateerd te blijven en je in te smeren. En las wat vaker een rustpauze in.”

Festyfit: ‘Geen grote zorgen’

Op Festyfit, een fitnessfestival op het Arnhemse sportpark Valkenhuizen, worden zondag ruim 1000 bezoekers verwacht. Er zijn allerlei fitnesslessen te volgen.



Grote zorgen over de hitte zijn er niet, vertelt organisator Marc Neijland. ,,Veel sporten zijn binnen. En buiten treffen we wat maatregelen: extra watertappunten, sproeiers en parasols. Maar we hebben een heel fitte doelgroep, dus die kunnen de warmte prima aan.”



Buiten zijn er groepslessen als spinning, aerodance, ‘booty and abb-workouts’ en padel.

Middeleeuwse kostuums ingeruild voor wat lichters

De Doesburgse Hanzefeesten laat op haar beurt de zware pakken links liggen. De acteurs die zaterdag een rol spelen, hebben hun kostuums ingeruild voor lichtere én luchtiger varianten. ,,Want er zitten nogal wat zware gewaden tussen”, zegt bestuurslid Pieter Jacobi van de organiserende stichting.

Zaterdag worden er tussen de tien- en vijftienduizend bezoekers verwacht op het historische festijn in de Hanzestad. Talloze inwoners, kooplieden en andere betrokkenen lopen door de nauwe straatjes in hun middeleeuwse kledij.

‘Gratis benatten’

In de stad komt een extra waterpunt voor het ‘gratis benatten’ en is een EHBO-post aanwezig. Er worden geen extra doeken opgehangen.

Jacobi: ,,De stad heeft namelijk al heel veel schaduwpunten. Op de terrassen staan parasols.”

Ulftse avondvierdaagse neemt mogelijk extra maatregelen

De intocht van de Ulftse avondvierdaagse is zaterdagmiddag en dat is zo ongeveer het warmste moment van dit weekend. Ook hier zijn extra waterpunten. ,,Verder wachten wij voorlopig even met extra maatregelen”, zegt plaatsvervangend voorzitter Toon Tomberg. ,,Als de omstandigheden té erg zijn dan volgen zaterdag aanvullende voorzorgsmaatregelen.”

Eén van de opties is om de route van 10 kilometer te schrappen, zodat alle 1640 wandelaars ‘slechts’ 5 kilometer hoeven te lopen. ,,Of we vervroegen de intocht. Vaak staan wandelaars lang te wachten op het verzamelpunt. Dit weekend staan ze dan pal in de zon. Dat is niet wenselijk, dus mogelijk besluiten we zaterdagmiddag direct met de intocht te beginnen.”