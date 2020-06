Festivals moeten zich opnieuw uitvinden: ‘Op experimentele schaal zouden er toch dingen moeten kunnen’

Wie in de derde week van juli toch iets van een Vierdaagsfeestengevoel wil krijgen, kan het beste maar de televisie aanzetten. Daar is die dagen een terugblik op de afgelopen vijftig edities van de feesten te zien.



Waarschijnlijk. Want momenteel is één ding zeker in de wereld van de festivals: niets is zeker. ,,En dit is ook nog niet rond.’’



Leo Weterings (56), directeur van de Vierdaagsefeesten, weet het op het moment ook allemaal niet precies. ,,Het is heel moeilijk’’, zegt hij. Alle festivals waar een vergunning voor nodig is, zijn verboden, in ieder geval tot 1 september.



En alternatieven? ,,Misschien kunnen er hier en daar wat kleine optredens gegeven worden. Maar dan alleen voor de mensen die al op een terras zitten. Je moet geen aanloop krijgen.’’



Weterings kijkt met nieuwsgierigheid uit naar een experiment zaterdagavond in de Nijmeegse poptempel Doornroosje. Een zaal waar normaal 1100 mensen in passen, is dan verdeeld in dertig vakjes voor evenzoveel mensen die zin hebben om te dansen op stevige elektronische muziek. ,,Van hoe dat gaat verlopen, kunnen we wellicht wat leren.’’