Festivalsubsidies opnieuw vooral naar Nijmegen en Arnhem

ARNHEM - Gelderse subsidies voor kunstprojecten en festivals komen nog altijd vooral terecht in Arnhem en Nijmegen. Dat blijkt uit een overzicht van de nieuw vergeven subsidies in de provincie.

Gelderland probeert al jaren om de subsidiepot voor festivals beter te verdelen. Dat lukt echter maar matig. Bij zowel podiumkunsten en festivals komt in 2022 slechts één derde van het budget terecht bij projecten die niet in de grote Gelderse steden plaatsvinden. Voorheen was die verhouding nog schever.

Bij verschillende projecten in de beeldende kunst, mode en vormgeving gaat het overgrote deel van het geld nog steeds naar projecten die te zien zijn in de twee grote steden. In die categorie gaat geld naar slechts twee projecten die ook op andere plekken te zien zijn. Het gaat onder meer om het tekenfestival Big Draw, dat te beleven is in Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn, Zutphen en Zevenaar.

Nog een keer deze regeling

In totaal krijgen 25 grote culturele producties en festivals samen 600.000 euro van de provincie. De regeling zou eigenlijk stoppen, maar is verlengd. ,,We willen - na de zware coronajaren - ondersteuning bieden aan deze sectoren. De Gelderlanders snakken naar een mooi aanbod. Ik ben blij dat we hier op deze manier aan kunnen bijdragen”, zegt gedeputeerde Peter Drent.

In totaal werden er 71 aanvragen gedaan. Deze zijn beoordeeld door een onafhankelijke commissie. De subsidies gaan onder meer naar het Schermlicht Festival in Nijmegen, Go Short in Arnhem en Ruimtekoers 2022, een festival dat plaatsvindt in Arnhem, Westervoort, Nijmegen en Ede.