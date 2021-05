Fietser (75) overleden aan verwondingen ernstig ongeval

‘Mister Play-Off’ Javier Vet kijkt reikhal­zend uit naar nacompeti­tie met NEC: ‘Wedstrij­den op leven en dood’

11:00 NIJMEGEN - NEC strijdt met NAC voor de laatste kans op thuisvoordeel in het eerste play-offduel op 15 mei. Met mogelijk weer publiek op de tribunes is ‘uit’ of ‘thuis’ een wereld van verschil, weet ‘Mister Play-Off’ Javier Vet.