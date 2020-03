Fietser rijdt in sloot op Noord-Veluwe en overlijdt

Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijen­berg­se Plassen

17:09 CUIJK - In het verleden is er ook in de Kraaijenbergse Plassen in Cuijk granuliet gestort, net als in Over de Maas in de gemeente West Maas en Waal. Dat antwoord zal Statenlid Esther van Dijk (PvdA) vrijdag krijgen van gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks).