Fietsprofessor vraagt om nieuwe kijk op fietsen: vergeet toerfietser niet

Elk jaar zijn er ruim 2500 MTB- en wegtochten in Nederland, met bij elkaar zo’n 2 miljoen deelnemers. ,,Als het te druk wordt, gaan overheden reguleren. Dat zie je al in Zuid-Limburg en ook in dit deel van het land wordt het lastiger op bepaalde stukken te rijden. Daar worstelt iedere wielerclub mee”, zegt voorzitter Martijn Loot van wielertoerclub Gorssel.

Zorgeloos

Volgens ‘fietsprofessor’ Marco te Brömmelstroet uit Ede (verbonden aan de Universiteit van Amsterdam) vragen dit soort ontwikkelingen om een andere kijk op mobiliteit. ,,Ons land barst van initiatieven voor fietsen als zorgeloos genieten in allerlei vormen. Er zijn ongelofelijk veel verenigingen en lokale initiatieven. Anderzijds is het twijfelachtig of daar in beleid wel genoeg aandacht voor is. Veel mobiliteitsgeld gaat nog steeds naar het makkelijker maken om met je auto van A naar B te gaan. En fietsplannen zijn veelal nog vooral gericht op de forens.”

Spreiden

Edwin Koster van de Fietsersbond in Overijssel deelt die mening. ,,Fietsen in allerlei vormen zal alleen maar populairder worden. De coronacrisis heeft de waarde van fietsen verder onderstreept, de actieradius van de fiets wordt steeds groter en werkgevers stimuleren steeds meer het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer. Het wordt dus vanzelf nog drukker op het fietspad. Wij lobbyen daarom voor bredere fietspaden, bijvoorbeeld op dijken. Niet alles is daarmee op te lossen. Spreiding wordt het sleutelwoord. Niet één grote, maar drie toertochten per dag, in tijdsblokken bijvoorbeeld.”

De fiets is met ruim 28 procent van alle verplaatsingen, na de auto de meest gebruikte vervoerwijze in Nederland. We fietsen gemiddeld 1100 kilometer per jaar per persoon. Het grootste deel van de kilometers wordt gefietst om van en naar het werk te gaan, voor uitgaan, sport en hobby, namelijk elk afzonderlijk ruim een vijfde van alle fietskilometers.

Voorzitter Martijn Loot van wielertoerclub Gorssel ziet de ontwikkelingen rond massale, commercieel ingestoken toertochten met lede ogen aan. ,,Wij hebben de opbrengst van onze toertochten echt nodig om de club gezond te houden.’’ Zijn club heeft voor 12 juni de bijzondere Nationale Parken Tocht op het programma staan (75, 90, 120, 165 of 210 kilometer). Die brengt deelnemers van de langste routes in zowel de Veluwezoom als Sallandse Heuvelrug.

Spannend

De club doet er met vrijwilligers alles aan om zoveel mogelijk liefhebbers te bereiken. ,,We mikken op vijfhonderd deelnemers. Het is spannend of dat lukt. Naamsbekendheid is belangrijk, maar we moeten wel steeds meer opboksen tegen commerciële partijen die toertochten als een evenement neerzetten. Die vragen ook meteen andere prijzen dan de 10 euro bij ons. Ik zeg, ook tegen gemeenten: laat het lekker bij de kleine clubs. Die kennen de regio en kunnen voor een klein bedrag een leuke tocht neerzetten en daarmee in leven blijven.”