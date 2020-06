Fietsster om het leven gekomen door omgevallen boom in Zwolle

Het is nog niet duidelijk of de boom door de bliksem is getroffen of dat hij is omgewaaid. Woordvoerder Richard Meijer van de veiligheidsregio IJsselland; ,,De politie is ter plaatse voor onderzoek. De brandweer verleent assistentie bij het verwijderen van de boom die op het slachtoffer is gevallen.’’ Over de identiteit van het slachtoffer kan Meijer nog niets zeggen.