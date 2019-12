Fijne feestdagen namens De Gelderlander

Man uit Arnhem ‘strooit’ met duizenden euro’s in politiebus­je

14:22 Een 27-jarige man uit Arnhem die woensdagochtend werd aangehouden in het centrum van Rotterdam, heeft per ongeluk een flink pak geld in een politiebusje laten vallen. Hij is aangehouden voor witwassen. In totaal had hij 15.000 euro bij zich.