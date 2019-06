File op A50 door ongeluk bij knooppunt Bankhoef, rijbaan weer vrij

Mysterie! Honderden veldmuizen storten zich in tunnelbak Fries aquaduct

8:12 In het Friese dorp Hommerts is momenteel sprake van een vooralsnog raadselachtig, bizar natuurverschijnsel. In korte tijd zijn bij een aquaduct daar al honderden veldmuizen in de tunnelbak gevallen. Experts vermoeden dat het aquaduct onder de Jeltesleat (Jeltesloot) voor de knagers niks anders is dan een dodelijke hindernis.