File op A50 na ‘vakantiebotsing’ bij Hoenderloo opgelost

UPDATE/video Zeer grote, uitslaande brand bij slagerij Diepeveen in Herveld: 'We gaan donderdag weer open’

14:07 HERVELD - Bij slagerij Diepeveen aan het Romeplein in Herveld is zondagochtend een grote, uitslaande brand uitgebroken. Tegen 11.00 uur sloegen de vlammen al uit het dak, toen er groot alarm werd geslagen. Het woonhuis dat aan de slagerij grenst is verloren gegaan door het vuur, net als de winkel van de slagerij.