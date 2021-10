Files keren terug en dan óók nog wegwerkzaamheden: Waarom? ‘Soms kan het niet anders’

Belgische taferelen op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. In het asfalt van de snelweg zitten diverse gaten waar je allesbehalve lekker overheen rijdt met je auto. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, is Rijkswaterstaat van plan de ergste schade aan de A50 nog vóór komende winter te herstellen. In 2022 staat een grote renovatie tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen op de agenda.



En zo zijn er meer plekken in de regio waar nu of in de komende periode aan de weg wordt gewerkt. Zo ondervinden automobilisten al langere tijd hinder van een grote opknapbeurt voor de A348 tussen Velp en Dieren, krijgt de N322 tussen Beneden-Leeuwen en Dreumel nieuw asfalt én wordt de route van de Waalkade naar het Nijmeegse stadscentrum nog altijd bezet door werklieden en bouwhekken.