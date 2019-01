Filmer Cees van der Wal boos over gebruik beelden door LuckyTV

Fotograaf en filmer Cees van der Wal uit Kinderdijk is onthutst dat beelden die hij twee jaar geleden maakte van Kees van der Staaij zijn gebruikt in een filmpje van LuckyTV, waarin de SGP-voorman op de hak genomen wordt. De verknipte beelden werden gisteren vertoond in tv-programma De Wereld Draait Door.

,,Natuurlijk is dit overduidelijk satire. Maar ik vind het onfatsoenlijk om juist deze beelden te gebruiken om iemand belachelijk te maken die de discussie op een eerlijke manier wil voeren. Dat is gewoon laag’’, zegt Van der Wal, die in opdracht van de SGP de opnamen in de Grote Kerk van Dordrecht maakte. De filmer zegt vooraf niet om toestemming te zijn gevraagd. ,,Mijn bedrijfslogo is bovendien doelbewust weggehaald uit beeld.’’

In het filmpje is te zien dat een koor van SGP’ers zogenaamd zingt over homoseksualiteit: ,,Blijf bij mij Heer. Want d’avond is nabij. De pater fluistert: ‘Kees, nou jij bij mij’. Dat ik u kus maakt mij geen homofiel. Heer, ‘k zal u zuigen, maar verraad mij niet.’’ Voor de zekerheid heeft de man achter LuckyTV, Sander van de Pavert , er ondertiteling onder geplaatst. Van der Staaij is in opspraak, omdat hij de omstreden Nashville-verklaring heeft ondertekend.

Volledig scherm Kees van der Staaij (SGP) op beelden in de Grote Kerk van Dordrecht, zoals hij gisteren te zien was tijdens LuckyTV. © LuckyTV

Vergoeding

,,Het steekt me des te meer, omdat de beelden gemaakt zijn tijdens een zeer indrukwekkende avond voor vervolgde christenen wereldwijd’’, zegt Van der Wal, zelf christen. Hij heeft geen vergoeding gekregen voor gebruik van het materiaal.

De wet op het auteursrecht kent een uitzondering voor wat betreft satire. Voor zulke beelden hoeft een programmamaker dus niet te betalen.

Trump

Het is niet voor het eerst dat zijn beelden zonder toestemming zijn gebruikt in een video voor een tv-programma. Eerder gebeurde dat met het beroemde filmpje over Donald Trump van tv-programma Zondag Met Lubach. Dat is wereldwijd miljoenen keren bekeken.

Ook toen kreeg Van der Wal geen vergoeding, maar nadat hij aan de bel trok kreeg hij alsnog geld. ,,Ze kwamen toen met een voorstel, waarna ik met een tegenvoorstel kwam. Uiteindelijk zijn we in het midden uitgekomen.’’