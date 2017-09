Fipronil-crisis: 'Machteloos staan, dat is het ergste'

Aan tafel bij familie De Vries uit Terschuur gaat het al drie maanden over niks anders dan de fipronil-affaire. ,,We staan ermee op en gaan ermee naar bed", zegt Marja. ,,Gelukkig slapen we nog redelijk en komen we ons bed nog uit, maar andere boeren gaan zelfs niet meer naar verjaardagen toe. Ze gaan er psychisch aan onderdoor. Het is een ramp."



Wim en Marja houden 18.500 biologische leghennen op hun boerderij de Biohof. Sinds het begin van de fipronil-affaire, eind juli, mogen ze geen eieren meer verkopen. Dat is een financiële strop die - hoe langer dat het duurt - steeds strakker aanvoelt. ,,We kunnen het waarschijnlijk tot november uitzingen. Daarna wordt het lastig", zegt Wim. Andere kippenboeren hebben nu al grote financiële problemen en staan op omvallen.



Volgende week laten Wim en Marja voor de tweede keer 300.000 biologische eieren vernietigen. Met pijn in het hart, want naar eigen zeggen is er niks mis mee. ,,Wij eten elke dag twee tot vier eieren van onze eigen kippen. Sterker nog, mijn moeder van 88 eet er elke dag twee. We hebben ons er nog nooit ongezond door gevoeld", stelt Wim. ,,Dat frustreert ons het meest. Het percentage fipronil in de eieren is zo laag dat er nog nooit iemand ziek van is geworden. Alles aan dit schandaal is overdreven. En wie zijn de dupe? De boeren."



In augustus mochten Wim en Marja kiezen om hun kippen te ruimen of te ruien. Ze kozen voor de laatste optie. Ze zetten hun kippen op dieet zodat ze vet verloren en geen eieren meer legden. Ook verwijderden ze mest en spoten ze hun twee kippenstallen schoon met waterstofperoxide. Uit recente metingen blijkt dat de maatregelen niks hebben geholpen. De kippen zijn weer eieren gaan leggen, maar hebben nog steeds een te hoge fipronilwaarde in hun lijf.

Hetzelfde gebeurde ook bij andere pluimveehouders. Het gevolg? Niemand weet hoe de kippen op korte termijn fipronilvrij gemaakt kunnen worden, zelfs de NVWA niet. Dus de boeren zitten met hun handen in het haar. Wim: ,,We staan machteloos. Het enige wat we kunnen doen, is afwachten tot het friponilpercentage vanzelf afneemt."

Quote Wij eten elke dag twee tot vier eieren en hebben nergens last van Wim de Vries

Ondersteuning

Maar de klok begint te tikken, want de bedrijfskosten stijgen alleen maar. Elke week betalen Wim en Marja duizenden euro's aan kippenvoer, mestverbranding en het vernietigen van eieren. Tot overmaat van ramp kreeg het echtpaar een claim van 88 duizend euro van een eierhandelaar omdat die hun eieren had verkocht in Nederland, Duitsland en Hong Kong. Achteraf bleken deze besmet te zijn. Een rechtszaak moet uitwijzen wie hier financieel verantwoordelijk voor is.



Wim en Marja krijgen veel steun van vrienden, familieleden en betrokkenen uit de kerk. Hun vensterbank staat vol met kaarten waarop mensen bemoedigende woorden hebben geschreven. 'We denken aan jullie', is de meest voorkomende boodschap. Ook de gemeente Barneveld toont zich betrokken. De gemeenteraad stelde eergisteren 150 duizend euro beschikbaar voor hulp aan de getroffen pluimveehouders. Een coach van de gemeente biedt getroffen pluimveehouders - ook Wim en Marja - psychische ondersteuning. Burgemeester Asje van Dijk kwam meermaals langs op de Biohof om zijn steun te betuigen. ,,Daar zijn we heel blij mee", zegt Marja.



Tegelijkertijd voelen ze zich in de steek gelaten door de landelijke overheid, die in hun ogen de schuld van de fipronil-affaire ten onrechte in de schoenen van de boeren schuift. Ze zijn bewust niet naar het spoeddebat op 24 augustus in de Tweede Kamer gegaan, zoals andere boeren wel deden. ,,Dat wilden we onszelf niet aandoen. Martijn van Dam (voormalig staatssecretaris van landbouw) heeft nog nooit wat voor de boeren betekend.''



Tijdens het spoeddebat vroeg Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) zich hardop af: ,,Waar was het boerenverstand?" Volgens haar hadden de pluimveehouders beter moeten opletten toen het Barneveldse bedrijf ChickFriend in 2015 een 'wondermiddel' op de markt bracht om bloedluis in pluimveestallen te bestrijden.

,,Hoe had ik mijn boerenverstand dan moeten gebruiken? Ik ben toch geen helderziende?'', vraagt Wim zich verbijsterd af. ,,Het middel fipronil stond niet eens op de achterkant van de verpakking. Sterker nog, in de tijd dat het bij ons is gebruikt, kende niemand die stof. Ik kan toch moeilijk alles wat ik in het dagelijks leven gebruik, vooraf testen?''



Dit soort verwijten van politici maken Wim en Marja razend. Vooral omdat het fipronilpercentage in zijn eieren zo laag is dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Wim: ,,Wat is er nu eigenlijk echt aan de hand? Niks. Maar we mogen onze eieren zelfs niet verkopen aan fabrikanten die er shampoo of behangplaksel van maken. Dat had de schade nog beperkt. Natuurlijk mag er geen fipronil in onze eieren zitten, maar het probleem wordt schromelijk overdreven. Zullen we gewoon weer eens ons nuchtere Hollandse verstand gaan gebruiken?''



Afleiding

Ze voelen zich 'belazerd' en 'bedrogen' door politici die 'geen poot uitsteken' om de getroffen pluimveehouders te helpen. Op 9 augustus maakte Van Dam bekend dat de boeren geen financiële compensatie krijgen. ,,Het lijkt wel of het hem en andere politici niks interesseert dat er weer een aantal boeren failliet gaan. Maar we hebben het hier wel over mensen en dat vergeten 'ze' in Den Haag nog weleens. Mijn moeder - die naast ons woont - maakt zich zorgen of ze hier nog wel kan blijven wonen, vanwege de huidige financiële situatie. Ook zij is de hele dag bezig met de fipronil-affaire."



Wim en Marja hebben veel contact met andere getroffen pluimveehouders. Sommigen van hen hebben kleine kinderen. ,,Die kinderen horen vanaf de zomervakantie tot nu toe niks anders dan gepraat over de fipronil-affaire. Sommige kleintjes hielpen zelfs hun ouders om eieren te vernietigen. Daarvan zeg ik: 'Kijk daarmee uit.' Dat is traumatiserend'', zegt Marja. Een van hun eigen vijf kinderen woont nog thuis. ,,Hij zegt weleens: 'Kom we gaan een film kijken voor de afleiding.' Hij heeft groot gelijk. Ook hij wordt gek van de situatie."



,,Onze grootste zorg is momenteel dat we er psychisch goed doorheen komen. Gelukkig hebben we steun aan het geloof'', zegt Marja. ,,Als we ons bedrijf kwijtraken, is dat maar zo. Het belangrijkste is dat je je koppie erbij houdt."