Flits! Satellieten schieten door de lucht boven Oost-Nederland (en vanavond opnieuw)

videoMensen die gisteravond naar bed wilden gaan, hebben waarschijnlijk wel even gewacht met het dichtdoen van de gordijnen. In de lucht waren namelijk verschillende witte stippen vlak achter elkaar te zien. Oost-Nederland keek naar een trein van satellieten van het Amerikaanse bedrijf SpaceX.

Op sociale media komen veel video’s en foto’s voorbij van de bijzondere gewaarwording boven meerdere delen van ons land, zondagavond rond half twaalf. Elders in de wereld waren eveneens satellieten te zien. Ook Rob Dal uit Apeldoorn stond in zijn achtertuin in de wijk Zuidbroek. ,,Mijn broertje appte mij dat ik snel naar buiten moest gaan. Het was bijzonder om te zien.”

Een bijzonder aangezicht voor de mensen die zondagavond laat even omhoog hebben gekeken.

Dal zag verschillende satellieten voorbijflitsen. ,,Het was superhelder. Je zag echt een trein: een stuk of zes, zeven achter elkaar. Ik heb mijn buurman er nog even bij geroepen. Ze gingen heel snel van oost naar west door de lucht. Heel leuk om te zien. Ik wist niet van het bestaan af.”

Snel internet

De satellieten die te zien waren, komen uit de koker van het Amerikaanse bedrijf SpaceX, van eigenaar Elon Musk. Begin februari werden nog zestig satellieten tegelijk gelanceerd als onderdeel van het project Starlink. Doel hiervan is om zo veel mogelijk satellieten in de lucht te krijgen en zo voor wereldwijde toegang tot snel internet te zorgen.

Fotograaf Stefan Verkerk uit Wezep hing met zijn camera uit het dakraam om het fenomeen op beeld vast te leggen. ,,Op een heldere avond zie je weleens vaker een satelliet, maar nu was het extra bijzonder omdat het in een treintje achter elkaar was. Gaaf om te zien. Het duurde in totaal iets van tien minuten. Ik had het weleens eerder op video gezien, maar nog nooit met eigen ogen.”

