Flitsen maakt het verkeer veiliger

Man breekt heup tijdens boodschappen doen: 7,5 miljoen scha­de­ver­goe­ding

6:43 Een jury in de staat Alabama in de Verenigde Staten heeft geoordeeld dat een legerveteraan die zijn heup brak toen hij een watermeloen uit het schap probeerde te pakken in een Walmart, 7,5 miljoen dollar compensatiegeld moet krijgen. Walmart gaat in beroep.