Flop bij justitie in megaproces tegen drugsbende uit Oost-Nederland: ‘Dit moeten we niet willen’

Noodgedwongen stopt justitie in een megaproces tegen een grote drugsorganisatie in Oost-Nederland met een experiment waarbij met verdachten wordt onderhandeld over de straf. De rechtbank in Zwolle heeft deze werkwijze maandag getorpedeerd. Maanden voorbereidend werk werd de prullenmand in geveegd. Wat zijn de gevolgen?