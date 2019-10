Forenzen krijg je niet uit de auto door ze geld te geven om de A12 te mijden

wat vind jij?Forenzen die normaal met de auto over de A12 rijden, kunnen vanaf volgend jaar geld verdienen door dat niet meer te doen. De Regio Arnhem Nijmegen gaat mensen die carpoolen, thuiswerken of met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk gaan, belonen.