Fors minder boetes uitgedeeld voor overtredingen op het water

Wat is er fijner dan met mooi weer lekker het water op te gaan? Maar je moet wel zorgen dat je je zaken op orde hebt als je gaat varen, want ook op het water wordt gecontroleerd op naleving van de regels.

Handhavers kunnen onder meer een prent geven voor te snel varen, het water op gaan zonder vaarbewijs of een tekort aan reddingsvesten aan boord. Vooral in de gemeente Cuijk hadden handhavers het in 2021 druk op het water, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau.

In totaal werden er in 2021 in het verspreidingsgebied van De Gelderlander 216 boetes uitgeschreven voor overtredingen op het water, goed voor in totaal 41.890 euro. Vooral het ontbreken van een dodemansknop leverde boetes op. Zo'n knop zorgt dat de motor van de boot afslaat als de bestuurder overboord slaat. In de gemeente Cuijk werden watersporters het vaakst beboet, in 2021 werden in die gemeente 56 boetes uitgeschreven.

Aantal boetes fors lager dan in 2020

Er zijn vorig jaar minder boetes uitgedeeld voor overtredingen op het water. Handhavers schreven in 2021 bijna 3.800 boetes uit, zo’n 20 procent minder dan in 2020. Wel lag het aantal boetes nog altijd hoger dan in de jaren voor corona. Dat blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van cijfers van het CJIB.



Het gaat hierbij onder meer om boetes aan schippers zonder vaarbewijs, boten waar te weinig reddingsvesten aanwezig zijn en te hard varende speedboten. In totaal werd met de ‘waterboetes’ in heel Nederland 730.000 euro geïnd.



Coronacrisis

Volgens Jeroen van den Heuvel, hoofd van de afdeling watersport van brancheorganisatie HISWA-RECRON, zijn tijdens de coronacrisis veel meer mensen het water opgegaan. ,,Zowel het gebruik van bestaande vaartuigen als de aanschaf van nieuwe vaartuigen is ontzettend toegenomen”, aldus Van den Heuvel. ..Naar onze beleving kwam dit enerzijds doordat mensen tijdens corona besloten om in Nederland op vakantie te gaan en omdat je op een boot goed kan voldoen aan de coronamaatregelen.”

Over de cijfers De controles van de veiligheid op het water worden uitgevoerd door de waterpolitie en door boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en de provincie. De uitgedeelde boetes worden verwerkt door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De cijfers in dit onderwerp gaan over de volgende overtredingen: • Te snel gevaren (motorboot) > als schipper van een snelle motorboot of klein schip (korter dan twintig meter) de toegestane snelheid van 20 kilometer per uur overschrijden [feitcode W065 of W075, afhankelijk van snelheidsovertreding en van soort schip] • Te snel gevaren (groot schip) > met een groot schip de verplichting de vaarsnelheid te beperken overschrijden [w706, afhankelijk van snelheidsovertreding]. Een groot schip is langer dan twintig meter. • Ontbreken dodemansknop > De bestuurder van een motorboot moet een dodemansknop dragen. Dit zorgt ervoor dat de boot afslaat wanneer de bestuurder onwel wordt of overboord slaat [feitcode W500i en W518] • Te jonge bestuurder > Om een schip te mogen besturen moet je 16 jaar of ouder zijn. Voor een snelle motorboot is dit 18 jaar of ouder [feitcode W150 en W152] • Geen reddingsvest aanwezig > Het is verplicht om genoeg reddingsvesten aan boord te hebben, binnen handbereik voor alle opvarenden [feitcode W501 en W516] • Geen vaarbewijs* > De schipper is niet in het bezit van een geldig vaarbewijs [feitcode W300b en W310] • Waterskiën waar het verboden is > Waterskiën of op een soortgelijke manier van de vaarweg gebruik maken waar dit verboden is [feitcode W528, W530 en W614] • Overig > alle overige overtredingen m.b.t. ‘verkeer en water’ *Vaarbewijs: In Nederland heb je een vaarbewijs nodig wanneer je met een motorboot, rubberboot, waterscooter of jetski vaart die sneller kan dan 20 km per uur. Ook voor schepen met een lengte van meer dan 15 meter moet je dit papiertje op zak hebben.