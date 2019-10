‘Forse boete’ PEC-trainer Stegeman na dronkemansrit

De trainer ramde na een avondje stappen in Zwolle met collega's in de nacht van 5 op 6 september met zijn Mercedes van de club in Apeldoorn een lantaarnpaal. Hij bleek bijna drie keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. Hij werd aangehouden, naar het politiebureau in Apeldoorn overgebracht en moest zijn rijbewijs inleveren.

Geldboete

De Epenaar komt er dus vanaf met een, volgens de woordvoerder van het Parket Centrale Verwerking van het Openbaar Ministerie, ‘forse geldboete’, zo is vorige week bepaald. Hoe hoog die is blijft in het midden. Of Stegeman ook een educatieve cursus over alcoholgebruik in het verkeer moet volgen wil het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om privacyredenen niet zeggen.

Klaagschrift

De trainer had zijn na het ongeval ingenomen rijbewijs al enige tijd terug. Hij diende daartoe in september al een klaagschrift in bij de rechtbank in Zutphen, waarna de rechtbank besloot het rijbewijs terug te geven. Stegeman kon dinsdagmiddag , vanwege de voorbereidingen op de wedstrijd van PEC Zwolle tegen Hoek, niet reageren op zijn straf. De advocaat van Stegeman, Ali Arslan, was dinsdag niet voor commentaar bereikbaar.

Misstap