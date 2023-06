Forse groei aan zonnepanelen, Arnhem en Neder-Betuwe springen er uit

Oorlog Oekraïne LIVE | Kyiv bestookt met raketten na aankomst Afrikaanse vredesmis­sie

Kyiv is vrijdagaochtend bestookt met raketten na aankomst Afrikaanse vredesmissie. ,,Poetin laat zien dat hij bereid is om de veiligheid van buitenlandse leiders met voeten te treden”, reageert een rechterhand van de Oekraïense president. Russische troepen krijgen een bonus als ze Leopard-tanks van Duitse makelij vernietigen en door de VS geleverde pantservoertuigen die door Oekraïne worden gebruikt. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.