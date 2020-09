Forse toename van coronapatiënten in Gelderse steden, ziekenhuizen blijven rustig

Verstappen valt uit in chaotische race: ‘Red Bull van 2019 was dus toch niet zo verkeerd’

21:08 Max Verstappen is bij een door incidenten gekleurde Grand Prix van Italië uitgevallen. Wat er precies gebeurde zal nog moeten blijken, maar na afloop vertelde een geïrriteerde Verstappen dat hij vanaf de start problemen had met de Honda-motor van zijn Red Bull. ,,Ik ben blij dat deze wedstrijd voorbij is, want het hele weekend was gewoon klote.”