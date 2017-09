'Forse verhoging lerarensalaris helemaal niet nodig'

De echte problemen in het onderwijs zijn bijvoorbeeld de werkdruk, grote klassen en taalachterstanden, vinden ze. Daar moet vooral geld naartoe en een euro kan maar een keer worden uitgegeven.



Hun mening, die ze zaterdag in een opiniestuk in De Gelderlander verwoorden, wordt gedeeld door andere schoolbestuurders, zoals Pieter-Jan Buhler van scholenstichting Proles met twaalf basisscholen in Zevenaar en omgeving. ,,Er wordt erg gefocust op loon, maar het gaat om werkdruk, het imago van het onderwijs en het aantrekken van talentvolle mensen. Het loon is secundair”, zegt Buhler.



Luciënne van den Brand, bestuurder van de Nijmeegse stichting Sint Josephscholen: ,,Klassen worden onverantwoord groot, verantwoordelijkheid van onderwijs neemt toe, druk neemt op meerdere manieren toe. Er is meer geld nodig daar kan de politiek niet omheen. Ik snap dat collega Janssen het breder wil trekken, maar ik vind óók dat we de betekenis van een eerlijk salaris niet moeten onderschatten.”