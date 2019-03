Forum voor Democratie en VVD gaan de paringsdans aan, maar voor hoe lang?

De stemmen zijn geteld. Forum voor Democratie kraait de victorie. De partij van Thierry Baudet heeft landelijk de meeste stemmen gekregen en blijft daarmee de VVD van premier Mark Rutte nipt voor. In de provincie Gelderland is het net andersom. De Gelderse VVD-lijsttrekker Jan Markink mag de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie gaan leiden, omdat zijn partij in die provincie net iets groter werd.



De lijsttrekker van Forum voor Democratie in Gelderland, Arjan de Kok, deed alvast een openingszet in het schaakspel dat inmiddels volop in gang is. Hij wil met iedereen praten over samenwerking. Enige voorwaarde is wel dat Gelderland stopt met de ‘geldverslindende energietransitie’ en dat er geen windmolen meer bijkomt in de provincie. Een praktisch onmogelijke eis voor de andere partijen, die zich geconformeerd hebben aan het klimaatakkoord.