Forum voor Democratie maakt vliegend statement bij start Democratiefestival: ‘Democratie = referenda’.

update Lichaam gevonden bij Pompestich­ting in Nijmegen: politie doet onderzoek

14:17 NIJMEGEN - De politie Nijmegen doet vrijdagmiddag onderzoek naar een overleden persoon die vandaag is aangetroffen in een instelling aan de Tarweweg in Nijmegen. Het zou gaan om de Pompestichting, een particuliere instelling voor forensische psychiatrie