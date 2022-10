Fotogenieke wolf komt dichtbij mensen • Zoveelste bus rijdt zich klem onder brug Nijmegen

oorlog oekraïne LIVE | Rusland weet nog steeds niet waar de grens loopt van geannexeer­de gebieden

De Oost-Oekraïense plaats Lyman, ruim vier maanden lang een bolwerk van pro-Russische troepen in de regio Donetsk, is weer helemaal in handen van de Oekraïners. Ook in de regio Cherson worden plaatsen heroverd. De herovering van grondgebied zal de annexatie van vier Oekraïense regio’s snel doen vergeten, denkt president Zelenski. Volg hier het nieuws over de ontwikkelingen in Oekraïne.

16:23