Fotograaf Gerard was jarenlang de schaduw van Herman Brood: ‘Ik klikte, ook in mindere tijden’

,,Spijt? Nou, misschien was het niet zo verstandig, had ik niet alle foto’s moeten aanleveren aan de Nieuwe Revu. Maar de dag na publicatie belde Herman op dat hij het fantastisch vond.’’ Het is aan het eind van het gesprek als Gerard Wessel (61) komt bij een fotoserie van Herman Brood op Bonaire, november 2000. Foto’s met een leguaan op zijn hoofd en een scheepstouw aan de mond, maar ook veel naakt. In het tijdschrift vol over twee pagina’s. Het zijn de laatste foto’s die Wessel van Brood maakt.