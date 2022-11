Fotograaf heeft niets te maken met ophangen

hakenkruis: ‘Onschuld 101 procent vastgesteld’

STROE - Een fotograaf die begin augustus verslag deed van een bermbrand en een vlag met hakenkruis langs de A1 bij Stroe is ten onrechte in het verdachtenhoekje neergezet. Uit politieondezoek blijkt dat de man op geen enkele manier verantwoordelijk was voor de brand en de vlag. Roland Heitink van gelijknamige fotopersbureau is ,,blij dat nu 101 procent is vastgesteld dat we er niets mee te maken hadden.”