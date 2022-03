Frank Boeijen schrijft protestlied: ‘Was ik een Rus, dan had ik hier een gevangenisstraf voor geriskeerd’

Hoe is dit lied ontstaan?

,,Door het afgrijzen van de oorlog. Alle burgers die daar in angst moeten leven door die oorlogsmisdadigers. Het is barbaars, middeleeuws. Dat dit nu nog in Europa kan gebeuren, is verbijsterend.”



,,Ik ging me afvragen wat ik kon doen. Natuurlijk kan je doneren via Giro555, maar is er niet meer? Wij zijn muzikanten. Ik hoorde de woorden van mijn vader in mijn achterhoofd: schrijf er maar een lied over. Dus dat heb ik gedaan.”