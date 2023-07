Frans (71) overleed als onbekende in Duits ziekenhuis • RIVM: ‘Sigaretten tot 15 keer schadelijker’ • Caravan vliegt over de A50

ONGEVAL TUSSEN VRACHTWAGENS OP A50: WEG HELE OCHTEND DICHT | Op de A50 bij Hernen is dinsdagochtend een ongeval gebeurd tussen twee vrachtwagens. De weg is afgesloten tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. Dat blijft tot 11.30 uur zo, verwacht Rijkswaterstaat.

SCHOLIEREN SLAAN ANDEREN IN ELKAAR VOOR TIKTOK-VIDEO'S: GEMEENTE EN SCHOOL WAARSCHUWEN | Video’s van kinderen tussen de 11 en 15 jaar die met grof geweld in elkaar geschopt en geslagen worden door leeftijdgenoten. Via het sociale videokanaal TikTok worden kinderen opgeroepen dit soort filmpjes te maken en delen.

OPNIEUW POGING INBRAAK BIJ JUWELIER DE TIJD IN DOETINCHEM | Bij juwelier De Tijd in het centrum van Doetinchem is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan. Het is de tweede poging tot een inbraak bij de winkel in een jaar tijd. De daders zijn zonder buit ontkomen.

NIEUWE WET: KIND HUIS NIET MEER UITGEZET NA DOOD OUDERS | Kinderen van wie de ouders zijn overleden moeten niet meer uit hun huis gezet kunnen worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een wettelijk verbod. Kinderen die wees worden, moeten tot hun 28ste in het huurhuis kunnen blijven wonen waar zij ook al woonden met hun ouders.

TIENTALLEN MEISJES GEDWONGEN TOT MAKEN SEKSVIDEO'S: ZAAK KWAM DOOR UITZENDING KLOKHUIS AAN HET ROLLEN | De 35-jarige Randy F. dwong tientallen jonge meisjes tot het maken van seksfoto’s en video’s. Door een kinderprogramma kwam zijn zaak in beeld bij de politie. De zaak kwam aan het rollen nadat een 11-jarig meisje in maart vorig jaar het tv-programma Het Klokhuis keek.

TORNADO ZORGT VOOR RAVAGE ROND APELDOORN: CARAVAN VLIEGT DE LUCHT IN | Een tornado heeft vanmorgen rond Apeldoorn flink huisgehouden. Onder meer in Beekbergen, Lieren en Klarenbeek vielen bomen om en raakten huizen beschadigd. Op de A50 ging een caravan de lucht in als gevolg van de windhoos. ,,Dit maken we in Nederland een à twee keer per jaar mee.’’

ONUR K. GAAT LEVENSLANG CEL IN VOOR GEZINSMOORD: ‘BIZAR EN MONSTERLIJK PLAN’ | Onur K. (36) uit Etten-Leur heeft een levenslange celstraf gekregen voor het doden van zijn vrouw (31), zijn moeder (65) en zijn twee kinderen (2 en 6) in Etten-Leur in 2020. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde hem dinsdag in hoger beroep voor doodslag op zijn vrouw en de moord op zijn kinderen en moeder.

MOBIELTJE IN DE KLAS IN DE BAN | Leerlingen mogen straks geen mobieltje meer bij zich hebben in de klas als daar geen noodzaak voor is. Met die richtlijn komt het ministerie van Onderwijs deze week, melden verschillende bronnen in het onderwijs aan deze nieuwssite. Een totaalverbod volgt mogelijk later.

TIENTALLEN GEWONDEN BIJ AANVAL REGIO CHARKIV, ONDER WIE ZEKER TWEE BABY'S | In de Oekraïense plaats Pervomaiskyi zijn dinsdagmiddag bij een raketaanval zeker 31 mensen gewond geraakt. Onder hen volgens Oekraïense autoriteiten twee baby’s en enkele andere minderjarigen. En Rusland zegt vijf Oekraïense drones in de lucht boven Moskou te hebben onderschept.

SCHIPHOL VERWACHT DEZE ZOMER RUIM KWART MEER VERTREKKENDE REIZIGERS | Tijdens de komende zomervakantie vertrekken vanaf Schiphol 26 procent meer reizigers dan in dezelfde periode vorig jaar. De luchthaven verwacht vanaf vrijdag tot en met 3 september gemiddeld 68.000 vertrekkende passagiers per dag, met op piekdagen uitschieters tot ruim boven de 77.000.

WEER STRAF VOOR DE GRAAFSCHAP | De Graafschap is door de KNVB opnieuw gestraft. De Doetinchemse eerstedivisionist mag in de eerste twee uitduels van het nieuwe seizoen (bij Jong Ajax en VVV) geen publiek meenemen.De Achterhoekse club gaat tegen deze sanctie in beroep.

VERMISTE FRANS UDINK OVERLEED ALS ONBEKENDE IN DUITS ZIEKENHUIS | De man die 21 juni is overleden in een ziekenhuis bij Leverkusen is inderdaad de vermiste Frans Udink (71) uit Velp. Dat bevestigt de politie na een onderhoud met de familie van de verstandelijk beperkte man die sinds 1 juni was vermist.

Volledig scherm Frans Udink (71). © Politie Velp-Rozendaal

RIVM: ‘SIGARETTEN TOT 15 KEER SCHADELIJKER’ | Alle sigarettenmerken die in Nederland worden verkocht, zijn véél schadelijker dan toegestaan. Dat blijkt na een nieuw onderzoek van het RIVM dat vandaag wordt gepubliceerd. Staatssecretaris Maarten van Ooijen wil handhaven, wat zou betekenen dat de huidige sigaret in de winkels verboden wordt. Maar waarom durft hij dat nog niet?

ASFALTFABRIEK NIJMEGEN WÉÉR IN DE FOUT MET HOEVEELHEID UITSTOOT | De vervuilende asfaltcentrale APN in Nijmegen-West is opnieuw betrapt op het overschrijden van de uitstootnorm: het bedrijf stootte bij een controle in mei meer schadelijke stoffen uit dan is toegestaan, zo maakte de gemeente dinsdag bekend.

NU OOK VUURWERK MIKPUNT VAN KRITIEK BIJ RAMMSTEIN CONCERTEN | De Raad van State buigt zich woensdag om 10.00 uur in een zitting over de concerten van de Duitse metalband Rammstein in Groningen. De zitting gaat over de zogenoemde ontbrandingsvergunning die het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft verleend voor de concerten van Rammstein op 6 en 7 juli in het Stadspark in Groningen. Die vergunning maakt het mogelijk vuurwerk af te steken bij de concerten.

