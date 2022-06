Frans Bauer en Rowwen Hèze kwamen shoppen in Jessica's westernwinkel in Nijmegen

Privé­school pijnlijk verrast door aangekon­dig­de buren: ‘Dit is voor niemand goed’

Of ze kunnen doorgroeien met het particuliere basisschooltje dat ze in het najaar begonnen op een doodlopend weggetje in Zuuk? Of ze genoeg ruimte houden om ook voortgezet onderwijs aan te bieden in de Eper buurtschap? De oprichters van Vivanto maken zich zorgen, nu de gemeente de helft van de voormalige Zuukerschool wil omvormen tot woonruimte voor vluchtelingen.

