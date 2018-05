Franse filmregisseur Luc Besson wordt beschuldigd van verkrachting

Een actrice diende vrijdag op een politiebureau in Parijs een klacht in tegen Besson. Een bron bij het gerecht vertelde tegen persbureau Associated Press dat de 27-jarige vrouw beweert dat de regisseur haar in Hotel Bristol in Parijs drogeerde en vervolgens verkrachtte terwijl ze buiten bewustzijn was.

De vrouw, die haar identiteit nog niet heeft prijsgegeven, zegt dat zij en Besson bekenden van elkaar zijn en in twee films hebben samengewerkt.

,,Luc Besson ontkent deze verzonnen beschuldigingen categorisch", zei Thierry Marembert, advocaat van de regisseur, tegen persagentschap AFP. ,,De vrouw die hem aanklaagt is iemand die hij kent, tegenover wie hij zich nooit ongepast gedragen heeft."

Besson (59) maakte bijna honderd films, waaronder de Taken-films met Liam Neeson, The Fifth Element en Léon. Verder is hij is bekend van onder andere de films Le Grand Bleu, Subway en Nikita. Recent regisseerde hij de sciencefictionfilm Valerian en de City of a Thousand Planets met Dane DeHaan en Cara Delevigne.

Ontmaskerd

De aanklacht tegen Besson komt aan het slot van het filmfestival van Cannes, waar seksueel misbruik in de filmwereld dit jaar een van de grote thema's was.

De Italiaanse actrice Asia Argento die de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein aanklaagde wegens seksueel geweld, heeft gezegd dat meer misbruikers zullen worden ontmaskerd. Ze zinspeelde erop dat daar mensen tussen zouden zitten die zaterdagavond bij het filmfestival in Cannes aanwezig waren bij de slotceremonie van het filmfestival in de Franse stad, waar ze haar uitspraak deed. Ze noemde geen namen.