Freddy (63) uit Deventer heeft tóch geen corona: hij kan naar de uitvaart van zijn vrouw

Freddy Kolkman zijn vrouw overleed vorige week. Omdat artsen dachten dat hij corona had, verbood crematoria Yarden hem bij de uitvaart van zijn vrouw te zijn. Een test heeft corona nu uitgesloten bij de Deventenaar. ,,Blij, zo blij... Mijn vrouw is niet zonder mij straks.’’

Freddy’s vrouw Wilma Kolkman wordt vrijdag gecremeerd. ,,Een onbeschrijfelijk gevoel, dit. Je vrouw is net een paar dagen overleden, dan is het bizar om opluchting en blijdschap te voelen, maar toch is dat gevoel er.’’

Kolkman leek niet bij de uitvaart van zijn vrouw te kunnen zijn omdat hij vermoedelijk corona had. De Deventenaar had koorts, hoofdpijn en een dikke keel. ,,De huisarts ging uit van corona, in het ziekenhuis deden ze dat ook.’’

Intens verdriet

Bij alle Yarden-crematoria wordt het coronapatiënten verboden om uitvaarten te bezoeken. Zelfs als het om de weduwe of weduwnaar van de overledene gaat. De angst is te groot dat hij of zij corona op grote schaal zal overdragen. Kolkman vocht tegen de tranen, toen hij hoorde dat hij niet welkom was op zijn vrouws crematie. ,,Ik was daarna intens verdrietig bij wat ik dan op tv zag. Ik wil naar buiten om mijn overleden vrouw te zien, maar dat mag niet en goed... Ik houd me maar netjes aan de regels. Zij overtreden de regels enkel om een beetje lol te kunnen maken. Door die massale overtredingen zijn de regels nu, wie zal het zeggen, zo streng geworden dat ik daarmee de uitvaart van mijn eigen vrouw kan missen. Heel somber word je daarvan.’’

Dinsdag werd er een test afgenomen, woensdag rond het middaguur kreeg Kolkman de uitslag. ,,Een longontsteking, geen corona dus. Terwijl ik er eigenlijk rekening mee hield dat het gewoon corona zou zijn. Wat ook fijn is: ik heb mijn twee dochters nog niet eens in de armen kunnen sluiten na het verlies van onze moeder. Het verdriet kunnen delen met ze... Dat kan nu eindelijk ook.’’