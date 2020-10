Frenky (79) bestiert al een halve eeuw een seksshop: ‘Buttplugs zijn nu hélemaal in’

Het is alweer vijftig jaar geleden dat Frank Vissers, nu 79 jaar, een sekswinkel begon in Deventer. Naar eigen zeggen maakt hem dat ‘vermoedelijk de langst zittende seksshophouder van Nederland’. In al die jaren heeft hij veel meegemaakt. We blikken terug op een halve eeuw aan seksspeeltjes, trends en de kijk op seks.

Frank Vissers, Frenky voor intimi, is een begrip in de buurt. In al die jaren heeft hij buren zien komen en vooral zien gaan. Zo was de Waterstraat vroeger het afvoerputje van Deventer. ,,Kinderen mochten niet spelen met kinderen uit de Waterstraat. De hoeren hier om de hoek waren erg blij met mij. Want hier bij het rooster van mijn gevelkachel”, Vissers wijst het hoekje om, ,,konden ze lekker hun voeten warmen.”

Nu bestaat de straat uit chique appartementen en zijn zijn naaste buren Café Cuisine St. Maxime en hotel De Vischpoorte. Maar nog steeds: Frenky kent iedereen en iedereen kent Frenky. Al zal hij je nóóit als eerste gedag zeggen als hij je op straat tegenkomt. Daarin is hij zeer discreet. ,,Misschien de buurman wel hoor, maar klanten nooit. Het gros komt hier toch stiekem. Zeker in de filmzaal. Dat is nog steeds taboe.”

De filmzaal

Voor 8 euro kunnen klanten naar de doorlopende filmvoorstelling in het achterkamertje van de winkel. Het zaaltje is nog geen 20 vierkante meter. Normaal kunnen er negen mensen tegelijk in, maar nu met corona heeft ook Vissers schermen van plexiglas moeten ophangen. Daardoor is er nu plek voor zeven man. Op de deur hangt een geel affiche. Met zwarte letters staat erop geschreven: Hygiëne. Uit je broek? Pak een doek. Dank je.