Frits is dood, maar de kinderen zetten zijn strijd tegen het Urencoschandaal voort

Technicus Frits Veerman uit Huizen ontdekte in de jaren 70 dat de Pakistaanse spion Abdul Khan bij Urenco in Almelo ongehinderd Nederlandse atoomgeheimen naar zijn geboorteland smokkelde. Daardoor kon Pakistan een atoomboom bouwen. Mogelijk is die Almelose kennis daarna zelfs doorverkocht aan Noord-Korea, Iran en misschien ook aan Syrië en Libië. De machtsverhoudingen in de wereld veranderden dramatisch. Paul Veerman: „Onze vader zei eens: als er ooit een atoombom valt op Israël, dan staat daar op: Made in Holland.”