Frittata uit de oven

Giet een beetje olijfolie in een koekenpan en fruit hierin de ui, knoflook en rode peper aan.



Voeg het paprikapoeder toe en de stukjes paprika en prei. Bak dit ongeveer 5 minuten, totdat de groenten bijna gaar zijn. Breng op smaak met grof gemalen zeezout en vers gemalen zwarte peper.



Klop de eieren los met de melk en de roomkaas. Doe hier de verse kruiden in en maal er wat grof gemalen zeezout en vers gemalen zwarte peper over. Vet een ovenschaal goed in. Doe de gebakken groenten bij het eiermengsel en roer dit door elkaar. Giet het in de ingevette ovenschaal. Strooi de geraspte kaas erover en zet het in de oven. Bak de frittata in ongeveer 30 minuten gaar.



Snijd de frittata in punten en serveer het met rozemarijnaardappeltjes uit de oven en een groene salade. Je kunt deze frittata ook koud eten, bijvoorbeeld bij een picknick.



Dit is een basisrecept, je kunt eindeloos variëren met de groenten en kruiden. Dit recept is ideaal om restjes verse groenten in te verwerken.