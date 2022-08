Frontfotograaf Jesper (22) toont met zijn foto’s de impact van wrede oorlog: ‘Situatie in Oekraïens oorlogsgebied is surrealistisch’

De 22-jarige fotograaf uit Doetinchem hield er al rekening mee dat het risicovol was zich aan het front in Oekraïne te begeven. Maar daardoor liet hij zich niet tegenhouden. ,,Ik vind het belangrijk dat de verhalen van mensen in dit oorlogsgebied worden verteld. De wereld moet de beelden van deze wrede oorlog zien”, zegt hij.



Peeters is inmiddels zo’n twee maanden terug in Nederland, na zijn bezoek aan Oekraïne eind mei. Uit de honderden foto’s die hij maakte heeft hij er zo’n 150 geselecteerd, die de impact van de oorlog wat hem betreft het beste tonen. Een selectie publiceert hij nu via de krant.



Als hij zijn bezoek aan Oekraïens oorlogsgebied zou moeten omschrijven in één woord? ,,Surrealistisch”, zegt hij. ,,Flatgebouwen en huizen waar mensen tot voor kort vredig in hebben geleefd, zijn verwoest. Mensen die boodschappen doen, zijn hun leven niet zeker omdat er elk moment een aanval kan volgen. Dat is erg triest om te zien. Zeker nadat we in Nederland zelf op 5 mei nog onze vrijheid hebben gevierd, terwijl een land op zo’n relatief korte afstand in puin ligt.”