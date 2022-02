Frustrerend als een puzzel niet gelijk lukt? Kim (42) werkt aan haar 'meerjarenpuzzel’ van 46 duizend (!) stukjes

Tien grote Disney-puzzels aan elkaar gemaakt, van Sneeuwwitje en de zeven dwergen tot Jungle Book en Belle en het Beest. Zo moet het in totaal zo’n 46.000 puzzelstukjes tellende kunstwerk van Kim Veerbeek-Roerdinkholder uit IJzerlo er uiteindelijk uit komen te zien. Puzzel één is klaar, nu is ze druk bezig met nummer twee en drie.



Voor de IJzerlose, die werkt in de thuiszorg, is puzzelen al sinds jaar en dag haar grote hobby. En die hobby breidt zich steeds verder uit. Puzzels van 1000 stukjes, daar zit voor Veerbeek geen uitdaging meer in, hoe mooi ze die vaak ook vindt. Ze bedacht voor haarzelf een meerjarenproject waarbij tien puzzels van elk meer dan 4000 stukjes straks samen één gigantisch geheel vormen. De grove tijdsplanning: één jaar per puzzel, want er gaan ook weleens weken voorbij dat ze niet puzzelt.



Veerbeek begon eraan in het begin van de coronatijd, in maart 2020. Er kwamen al snel wat kinken in de kabel. Zo zorgde een flinke verbouwing in huis voor wat vertraging en brak ze bij een ongelukkige val in de achtertuin haar beide armen. Daarvan is ze inmiddels hersteld en nu heeft ze de smaak flink te pakken.