Fundaparel: op sociale media raken mensen niet uitgepraat over de badkamer in dit huis

Op Instagram-account Funda’s Finest houdt vooral deze foto van de badkamer de gemoederen bezig. Niet alleen door - opnieuw - de jaren 70-uitstraling, ook door de bijzondere inrichting met een toen en nu niet alledaagse badeiland. Voor de een een parel uit het verleden, voor de ander rijp voor de sloop. Voor wie belangstelling heeft: de vraagprijs is 330.000 euro.



Het Instagramaccount licht woningen uit die wel heel bijzondere details hebben én nu op Funda staan. Zoals het huis aan de Varviksingel 190, met een – voor deze tijd – lekker opvallende badkamer.



Wanneer je de woning aan de Varviksingel binnenstapt duik je terug in de tijd. Het stulpje ademt de jaren zeventig en dat uit zich vooral in de grote hoeveelheden houten schrootjes. Tegen de muur, aan het plafond, tegen een schuin wandje. De enorme ronde hoekbank en de zalmroze en appelgroene kleuren op de muur en aan de bar maken dit seventies optrekje compleet. Ouderwets of juist lekker retro?

Stekker boven het bad?

Funda’s Finest richt zich vooral op de bijzondere badkamer. Deze badkamer zit in een van de slaapkamers en kenmerkt zich door de retro tegels en – ha, daar zijn ze weer – de houten schrootjes. Via een bruin betegeld trapje stap je in het ligbed. De stekker die boven het bad bungelt zorgt voor de meeste reacties op Instagram. Van “Altijd handig als je jezelf wil elektrocuteren, het snoer hangt klaar!”, tot “Makkelijk je telefoon opladen in bad.” en “Superhandig. Kun je je haar vast föhnen.”. Volgens een van de Instagrammers gaat het om een coaxkabel en hing er wellicht ooit een tv boven het bad.

Parel uit de seventies

Over de interieurstijl zijn veel mensen in de reacties te spreken. De een noemt het een parel uit de jaren zeventig, de ander vindt het fantastisch en weer een ander houdt het bij de uitspraak dat dit huis vijftig jaar geleden heel hip was.

Nóg een badkamer

Dit is overigens niet de enige badkamer in het huis. De tweede badkamer ziet er een stuk minder uitgesproken uit. Een simpele, wit betegelde ruimte met een hangtoilet en een standaard douchecabine.

En een sauna

Verder telt deze twee-onder-een-kapper vier slaapkamers, een tuinkamer met een groene achtertuin en een kelder met een sauna. Het optrekje heeft een woonoppervlakte van 135 vierkante meter. Het prijskaartje dat eraan hangt? 330.000 euro kosten koper. Verder gluren kan op de Fundapagina van de woning.

