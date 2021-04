Gaan we weer massaal bultjes krabben door de brandharen van de eikenprocessierups?

KNVB-voorzitter Spee in hoofdbe­stuur UEFA, Van Praag benoemd tot erelid

15:28 Het Nederlandse voetbal blijft vertegenwoordigd in het hoofdbestuur van de Europese voetbalbond UEFA. KNVB-voorzitter Just Spee kreeg op het congres van de UEFA in de Zwitserse stad Montreux genoeg stemmen om toe te treden tot het uitvoerend comité.