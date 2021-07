Gaat de ‘Summer of Love’ in de prullenbak? Deze feesten gaan wel / niet door

De organisatie van het Free Your Mind-festival, dat op 31 juli in Arnhem zou worden gehouden, trok vrijdagavond na de persconferentie van het kabinet zelf al de stekker eruit. Het van oorsprong Beuningse festival Down The Rabbit Hole, dat vanwege corona dit jaar van 27 tot en met 29 augustus in Biddinghuizen plaatsvindt, verkeert in grote onzekerheid. Een definitieve knoop is nog niet doorgehakt. Op 14 augustus hoopt organisator Mojo alsnog groen licht te krijgen. ,,Maar we moeten wel door met programmeren, contracten aangaan met leveranciers en cateraars en dus hoge kosten maken. Een bizarre situatie”, aldus manager Bente Bollmann. Mojo organiseert ook Lowlands festival, dat een week eerder in Biddinghuizen wordt gehouden. ,,Het brengt ons in een onmogelijke positie. Wij moeten volle kracht vooruit met het programmeren van onze festivals voor die twee laatste weekenden van augustus. Maar het kan dus net zo goed dat het nog wordt afgelast”, aldus Bollmann.