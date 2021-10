Gas is peperduur, maar ook onmisbaar voor deze steenfabriek: ‘Best groot gevaar voor hele industrie’

Liefst 1050 graden. Zó heet is het pakweg 1,5 meter onder zijn lichtbruine leren schoenen, vertelt verkoopdirecteur Marc van Rijn van Caprice Baksteen. Hij staat op een metalen trap die vlak boven een warme, grijze kolos met een lengte van 145 meter hangt. Het gaat om het kloppend hart van Steenfabriek Huissenswaard aan de Nederrijn bij Angeren, oftewel: de tunneloven.



Wie hoort dat hier bij temperaturen boven de 1000 graden tientallen miljoenen stenen per jaar worden gebakken, kan wel nagaan dat een enorme hoeveelheid aardgas nodig is om de oven draaiende te houden. Zo’n 10 miljoen kubieke meter per jaar. Dat is al gauw bijna net zoveel als het verbruik van achtduizend huishoudens.