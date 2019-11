Gasdrukpistool waarmee op trein bij Breda werd geschoten, kan ‘dwars door mensen heen schieten’

Komt Paul McCartney naar Nijmegen?

12:38 NIJMEGEN Komt Paul McCartney naar Nijmegen? In een filmpje van concertorganisator Mojo dat sinds zondagochtend op social media te zien is, wordt aangekondigd dat de wereldster naar Nederland komt: Paul McCartney returns to the Netherlands. En in dat filmpje is onmiskenbaar de Nijmeegse Waalbrug te zien, met op de achtergrond de aangelichte toren van de Belvédère. Het korte filmpje eindigt met de woorden: ‘See you soon’.