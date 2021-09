Gasten op 'verjaardagsfeest' weten niet wat ze meemaken: plots verschijnt een bruidspaar

‘Juice channels’ zorgen voor revolutie in roddelland: ‘Dit is kamikaze­jour­na­lis­tiek’

13:20 Showbizznieuws is niet langer het domein van ‘de bladen’, nu zogenoemde juice channels ongefilterd de laatste roddels over BN’ers online zetten. ,,Mensen vinden het niet heel erg als we er een keer naast zitten, ze willen vooral een beetje lachen.’’